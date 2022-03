Der Energie-Check ist in Haßloch weiterhin kostenlos. Darauf weist Klimaschutzmanager Tim Degenhartt hin.

Bei einem Energie-Checks kommt ein Energieberater der Verbraucherzentrale ins Hause und untersucht die energetische Situation im Gebäude bei einem Rundgang und im Gespräch mit den Betroffenen. Im Anschluss erhalten diese einen standardisierten kurzen Beratungsbericht mit den Ergebnissen und Empfehlungen per Post.

Am häufigsten wird laut Verbraucherzentrale der Gebäude-Check nachgefragt. Er gibt einen Überblick über den Energieverbrauch für Strom und Wärme, eine Einschätzung zur Heizungsanlage, zur Gebäudehülle und den Sparpotentialen. Darüber hinaus gibt es weitere Angebote, wie den Basis-Check, den Solarwärme-Check oder den Eignungs-Check Solar. Welcher Check geeignet ist, kann durch einen Anruf beim Energietelefon der Verbraucherzentrale unter 0800 60 75 600 sowie per E-Mail an energie@vz-rlp.de ermittelt werden.

Wer schon konkrete Energiesparmaßnahmen geplant hat, zum Beispiel den Austausch der Heizungsanlage, den Einbau neuer Fenster oder eine Wärmedämmung der Gebäudehülle, kann auch die regelmäßig dienstags stattfindende kostenlose Beratung der Verbraucherzentrale im Bauberatungszentrum, Amalienstraße 6 in Neustadt, nutzen. Termine können ebenfalls unter der Telefonnummer 0800 60 75 600 vereinbart werden.