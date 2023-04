Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eine Kerwe trotz Corona und in ganz anderem Format als bisher könnte es am letzten Augustwochenende in Laumersheim geben. Erste Ideen sind laut Ortsbürgermeister Arno Wieber (CDU) im Kulturausschuss diskutiert worden.

Auch wenn wegen gesunkener Corona-Fallzahlen momentan vieles wieder möglich ist, will Laumersheim vom bisherigen Kerwekonzept mit einem Zentrum auf dem Platz vor der Kirche und einem dezentralen Angebot