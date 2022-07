Seit 18 Jahren arbeitet die Kita Vogelnest daran, den Kindern Sprache und Kultur Frankreichs näher zu bringen. Jetzt ist die Einrichtung für ihr Engagement ausgezeichnet worden.

Zur Überreichung der „Elysée-Plakette“, die Teil des Landesprogramms „Lerne die Sprache deines Nachbarn“ ist, kam am Freitag Bildungsministerin Stefanie Hubig selbst nach Deidesheim. „Der europäische Gedanke beginnt im Kleinen“, betonte Hubig. Gerade in Zeiten wie diesen sei es wichtig, interkulturelles Miteinander zu erleben.

Begrüßt wurde die Ministerin mit zwei französischen Liedern, die die Kinder zuvor gemeinsam mit der Französischfachkraft Isabelle Sander einstudiert hatten. Sander erzählt den Kindern auch viel über Bräuche und Traditionen in ihrer französischen Heimat. So wissen die Kinder schon: Der Père Noël kommt an Weihnachten, und am 21. Juni wird die Fête de la Musique, das Fest der Musik, gefeiert.

Nicht nur „nachplappern“

Dabei ist es Sander besonders wichtig, dass die Kinder nicht nur „nachplappern“, sondern auch wirklich verstehen, was die Wörter bedeuten. So werden die Kinder auch auf die Zeit in der Deidesheimer Grundschule, die ebenfalls bilingual ist, vorbereitet. Auch kulinarische Eindrücke werden vermittelt. Zum Beispiel beim „Galette-Essen“, bei dem eine Figur im Kuchen versteckt wird. Wer das Stück mit der Figur bekommt, ist für den Tag König oder Königin und bekommt eine Krone.

Bei den Kindern fällt die bilinguale Erziehung offenbar auf fruchtbaren Boden. Ihr Kind könne schon auf Französisch bis 20 zählen, berichtet beispielsweise eine stolze Mutter.

Die Kita Vogelnest ist bereits seit 18 Jahren bei dem Projekt „Lerne die Sprache deines Nachbarn“ dabei. „Solche Projekte motivieren uns, immer neue Ideen umzusetzen“, berichtet Kitaleiterin Ulrike Stepic.

Nach Angaben des Bildungsministeriums gibt es in Rheinland-Pfalz mittlerweile 39 „Elysée-Kitas“, was fast 20 Prozent der rund 200 Einrichtungen dieser Art in Deutschland entspreche.