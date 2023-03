Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Spielplatz in der Haardtstraße in Gönnheim wird generalüberholt. Eine in der Nachbarschaft wohnende Gemeinschaft von Eltern hat sich bereits tatkräftig engagiert. In der Ratssitzung stellte Bernd Merz aus dieser Elterntruppe einen ausgearbeiteten Plan vor.

Die zwei neuen Spielgeräte aus Robinienholz – ein Klettergerüst und ein Podestbau mit Sprossenaufstieg und Kletterwand (14.300 Euro) – müssten möglichst rasch bestellt