Es ist geschafft: Der Kinderspielplatz in der Gönnheimer Haardtstraße ist fertig. Eltern haben ihn auf Vordermann gebracht und dabei unter anderem 40 Tonnen Sand und 25 Tonnen Holzhackschnitzel in Handarbeit auf dem Gelände verteilt.

Der Spielplatz war rund 40 Jahre alt und für Kinder, die in das benachbarte Neubaugebiet einzogen, nicht mehr attraktiv. Eine Elterninitiative nahm es daraufhin in die Hand, das zu ändern, die Materialkosten übernahm die Gemeinde. Mitsamt der neuen Spielgeräte hat das Ganze 30.000 Euro gekostet. Die rund 20 Väter haben in ihrer Freizeit insgesamt 1400 Arbeitsstunden investiert.

Johann Brust erzählt, er sei selbst noch nie auf das Gelände gekommen, ohne dass es belebt war. Sohn Joshua klettert am liebsten. Das kann er sowohl am neuen Spielhaus als auch am Klettermax, einem reinen Klettergerüst. Die großen Bäume waren fast das einzige, was auf dem Spielplatz unangetastet blieb, sie spenden jetzt im Sommer Schatten. Das fröhlich-bunte Bild an einer angrenzenden Mauer ist ein Beitrag von Eva Szerker, Erzieherin an der Kita Friedelsheim/Gönnheim.

Gemeindearbeiter pflastert Zugang zum Spielplatz

40 Tonnen Sand und 25 Tonnen Holzhackschnitzel aus dem Gönnheimer Wald wurden in Handarbeit auf dem Boden des Geländes verteilt. Den Eingang zum Spielplatz hat der Gemeindearbeiter gepflastert, der Zugang kann mit einer Tür verschlossen werden.

Die Spielplatzsanierung rollte vor etwa drei Jahren an. Es wurden Pläne gemacht, aber dann kam Corona dazwischen. Im vergangenen Jahr konnte es dann mit den praktischen Arbeiten auf dem Platz losgehen. Immer noch finden unregelmäßige Treffen statt, um zu besprechen, ob und wo man nachbessern müsse. Darüber haben sich laut Bernd Merz, der den Plan für das Spielgelände gemacht hatte, auch Elternfreundschaften gebildet, und es ergaben sich mehr Kontakte mit der Nachbarschaft. Beim Fest zur Einweihung des Platzes wurden 1000 Euro eingenommen. Sie sollen in eine zweite Bankgarnitur von der Lebenshilfe investiert werden. Eine steht schon und wird gerne als Treff für Eltern genutzt.