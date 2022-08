Der Spielplatz in der Gönnheimer Haardtstraße war in die Jahre gekommen. Eine Elterninitiative hat selbst Schaufel und Schubkarre in die Hand genommen und richtet das Gelände wieder her. Eine wichtige Rolle spielt dabei das Thema Nachhaltigkeit.

Bevor es für viele in die Ferien geht, hat die Elterninitiative am Montag noch einen Arbeitseinsatz geleistet. Der Spielplatz in der Gönnheimer Haardtstraße war vor rund 40 Jahren beim Bau des Neubaugebietes Ruthenweg I entstanden. Bei der Erschließung des Baugebietes Ruthenweg II in Gönnheim wurde klar, dass es der alte Spielplatz nicht mehr tun würde. Zudem hat im Baugebiet Ruthenweg I inzwischen ein Generationenwechsel stattgefunden. In die Häuser dort sind junge Familien mit Kindern eingezogen. Deshalb brachten einige vor knapp drei Jahren mit einem Aufruf im Gemeindeblatt eine Initiative zur Renovierung des Spielplatzes in Gang.

Für die neuen Spielgeräte und die Materialkosten will die Gemeinde geradestehen, so Ortsbürgermeister Wolfram Meinhardt (FWG). Bei Elterntreffen wurden Pläne gemacht, Aufgaben verteilt und diskutiert. Ratsmitglied Jens Klug-Ledig, selbst junger Vater, war das Bindeglied zum Rat. Eine Gruppe Familienväter organisierte sich, doch dann kam Corona und die Sache lag erst einmal auf Eis.

Gemeinde spart Kosten

In diesem Jahr konnte die Gruppe von 20 Personen endlich mit den praktischen Arbeiten loslegen und sie hat bereits zwischen 400 und 600 Arbeitsstunden in das Projekt gesteckt. Den Plan vom neuen Spielplatz hatte Bernd Merz in der Novembersitzung des Rates ausführlich vorgestellt und dafür breite Zustimmung bekommen. Der Rat beschloss daraufhin den Kauf der neuen Spielgeräte. Weil den Eltern die Nachhaltigkeit bei den Spielgeräten wichtig war, entschied man sich für Holzspielgeräte eines Herstellers aus Hinterweidenthal. Sie hatten 40 Wochen Lieferzeit und kosteten 12.000 Euro. Mit ihrem Einsatz sparen die Eltern der Gemeinde etwa 4000 Euro Aufbaukosten.

Ein wichtiges Signal ging vor Baubeginn an die Nachbarn des Spielplatzes: Am schönen alten Baumbestand, der das Gelände vollständig beschattet, wird nichts geändert, kein Baum kommt weg. Bereits installiert haben die Eltern inzwischen eine neue Wippe, eine Kleinkinderschaukel und eine normale Schaukel. Noch herzurichten ist der Sandspielkasten, ein Klettergerüst wartet auf seine Errichtung genauso wie Tische und Bänke aus Holz aus dem Gönnheimer Wald.

Eröffnung Ende des Jahres geplant

Auch bereits fertiggestellt ist der gepflasterte Eingangsbereich mit dem Eingangstor und dem Metallzaun, zum Schutz der Kinder, damit sie nicht einfach auf die Straße laufen können. Tor und Metallzaun stammen aus der Hand von Bernd Merz. Auf einer Seite wird der Spielplatz von einer Mauer begrenzt, Eva Szerker, bekannt vom WineStreetArt-Festival, wird sie später bemalen. Strom und Wasser bekommen die Eltern bei ihren Einsätzen von den Nachbarn. Im September soll es weitergehen, die Eröffnung ist Ende des Jahres geplant.