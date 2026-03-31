Die Landesstraße 499 zwischen der B39 bei Frankeneck und der B48 bei Johanniskreuz ist von Mittwoch, 1. April, bis Samstag, 31. Oktober 2026, an Samstagen, Sonn- und Feiertagen für Motorräder gesperrt. Ausgenommen sind Kleinkrafträder und Mofas. Die Sperrung des Elmsteiner Tals wurde laut Kreisverwaltung Bad Dürkheim 1994 erstmals eingeführt. Hintergrund waren die Unfallzahlen aus den Jahren 1983 bis 1993: Insgesamt gab es 178 Unfälle mit Motorradbeteiligung, davon 125 an Wochenenden und Feiertagen. Die Bilanz: 81 Leichtverletzte, 84 Schwerverletzte und neun Todesfälle. Zum Schutz aller Verkehrsteilnehmer wurde die Beschränkung beschlossen. Die Statistik stützt der Kreisverwaltung zufolge das Verbot: Die Unfallzahlen blieben in den vergangenen Jahren auf niedrigem Niveau. Im Jahr 2024 ereigneten sich auf der Strecke vier Unfälle, drei davon an Wochentagen. Die Statistik für 2025 liegt noch nicht vor. Vor diesem Hintergrund hält die Straßenverkehrsbehörde am Motorradfahrverbot im Elmsteiner Tal fest – im Interesse aller Verkehrsteilnehmer, besonders der Motorradfahrer.