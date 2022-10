In der Rubrik „Hierzuland“ sendet das SWR-Fernsehen sehenswerte Ortsporträts. Ein Beitrag über die Hauptstraße in Elmstein läuft am Mittwoch, 2. November, ab 18.45 Uhr in der Landesschau Rheinland-Pfalz.

Vorgestellt wird mit der Hauptstraße die geschäftigste Straße des Ortes, in der sich Bäcker, Metzger, Lebensmittelladen und Bankfiliale finden. Die Betriebe haben auch deshalb überlebt, weil die nächstgelegenen Supermärkte ein gutes Stück entfernt sind. Das SWR-Team drehte auch im Blumenladen der Familie Scharrer, im Dorflädche und in der Kultkneipe „Die Schwarze Katz“, die seit Ende der 1920er Jahre besteht. Das Dorf profitiert von jungen Familien, die sich hier niedergelassen haben beziehungsweise alte Häuser auf Vordermann bringen. Zu Wort kommt auch ein Anwohner, an dessen Haus an der engsten Stelle der Hauptstraße immer mal wieder ein Lkw hängenbleibt.