Wenn es um den Dienst am Nächsten geht, dann ist Elke Weisbrodt gerne dabei. Derzeit näht die gelernte Erzieherin nahezu pausenlos Mund- und Nasenmasken. Die ersten hat sie für die Pflegekräfte in der Kinderstation am Krankenhaus in Mainz gespendet, derzeit näht sie für das Hetzelstift in Neustadt. Ihr Engagement hat auch mit ihrer eigenen Biographie zu tun.

Als Elke Weisbrodts Tochter Christina zu Hause von einem Engpass an Mund-Nasenmasken in der Kinderstation in Mainz erzählte, setzte Elke Weisbrodt sich sofort an die Nähmaschine.