Wie die Polizei in Haßloch gestern mitteilte, wurden in der Nacht von Samastag auf Sonntag insgesamt elf Häuserfassaden von unbekannten Tätern mit schwarzer Sprühfarbe besprüht und so beschädigt. Es wurden in allen Fällen einfache schwarze Farbstriche ohne jegliche Symbolik aufgesprüht. Der verursachte Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden, dürfte jedoch mehrere tausend Euro betragen. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch unter Telefon 06324/9330 in Verbindung zu setzen!