Eisweine des Jahrgangs 2022 aus Deidesheim wird es nicht geben. Die Minustemperaturen, die für die Lese notwendig wären, hätten zwar gepasst. Aber die Trauben hatten im September zu stark gelitten.

Die Nacht von Samstag auf Sonntag war eine der kältesten in diesem Winter und in den letzten Tagen. Aber die Eisweinlese blieb an der Mittelhaardt diesmal aus. Das hat Gründe: Die starken Regenfälle während der Hauptlese im September hat die vorgesehenen Trauben, die für die Lese bei den eiskalten Monaten vorgesehen waren, vernichtet. Die Beeren waren durch die extreme Nässe der Fäulnis zum Opfer gefallen.

Dementsprechend haben sich einige Betriebe auch nicht der Herausforderung der Eisweinlese gestellt. „Die Trauben waren einfach nicht mehr so optimal für uns. Das ist schade, aber so ist es nun mal“, sagte Joachim Jaillet, der Leiter des Außenbetriebes beim Weingut von Winning in Deidesheim auf Anfrage der RHEINPFALZ. Auch Dominik Leyrer, der künftige technische Betriebsleiter beim traditionsreichen Weingut Geheimer Rat von Bassermann-Jordan, der sonst ein Freund von Eisweinen ist, hat frühzeitig signalisiert, dass diesmal die Qualität für die Eisweinlese aufgrund der starken Regenfälle im September nicht mehr vorhanden war. Nach RHEINPFALZ-Informationen wurde in den letzten Tagen lediglich in Edenkoben Eiswein gelesen.