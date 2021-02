Weil eine 32-jährige Frau auf eisglatter Fahrbahn die Kontrolle über ihr Gefährt verloren hatte, ereignete sich laut Polizei am Dienstagmittag in der Obergasse in Ruppertsberg ein Unfall. An einer Engstelle war der Fahrerin ein Bus entgegengekommen, worauf sie versucht hatte, ihren Wagen abzubremsen. Das Fahrzeug rutschte daraufhin erst in den Bus und anschließend gegen eine Hauswand. Die Frau blieb unverletzt, auch im Bus, in dem keine Fahrgäste unterwegs waren, blieb die Kollision folgenlos. So schätzt die Polizei Haßloch den Sachschaden auf rund 6500 Euro.