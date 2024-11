Genau 65 Jahre ist es heute her, dass Josef und Margot Lambrecht in der Josefs-Kirche in Neustadt geheiratet haben. „Indem es ab und zu kracht, und dann spricht man sich aus“, antwortet Margot Lambrecht auf die Frage, wie man bis zur Eisernen Hochzeit miteinander auskommt.

Dazu beigetragen hat wohl auch, dass das Ehepaar, das in Neidenfels