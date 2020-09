Die Premiere „Die Liebesübung“ im Boulevardtheater Deidesheim wird in die Geschichtsbücher eingehen. Der Grund: Erstmals wird diese vom österreichischen Autor Manfred Schild verfasste Komödie in Deutschland aufgeführt. Es ist deshalb eine Premiere der besonderen Art für das kleine Theater an der Weinstraße.

Und weil es eben was ganz Besonderes ist, weilen auch die beiden Hauptdarsteller, die aus Baden-Baden stammende und in Berlin lebende Schauspielerin Alexandra Kamp und ihr in Düsseldorf lebende Kollege Miguel Abrantes Ostrowski seit einer Woche zu Proben in der Weinbaugemeinde. Gleich zweimal täglich – meist ab 10 Uhr und nach einer Pause noch am Abend – üben die Schauspieler in der Stadthalle für die Premiere. Nur am Dienstagabend mussten sie aussetzen, da der Stadtrat tagte.

Pause auf der Holzbank

Das tat der Sache keinen Abbruch. Die Zeit nutzen Kamp und Abrantes Ostrowski, um auf einer hölzernen Bank direkt vor der Tourist Service GmbH am Stadtplatz weiterhin ihre Texte für den letzten Teil ihrer Aufführung zu lesen – bei einem Becher Eis und kühlen Getränken.

Nach den ersten beiden Aufführungen werden sie am nächsten Sonntag und im Oktober zu weiteren zwei Aufführungen vor Ort sein. Offensichtlich scheint Deidesheim ein Fleckchen auf der Erde, an dem sich Schauspieler wohlfühlen. Oder, um es mit den Worten von Regisseur und Produzent Nico Hoffmann zu sagen, der einmal im RHEINPFALZ-Gespräch meinte: „Mit einem guten Glas Riesling auf dem Marktplatz zu sitzen und es zu genießen, was will man noch mehr…“