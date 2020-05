Post von der Gemeindeverwaltung bekommen in diesen Tagen rund 18.000 Haßlocher Einwohner. Bis zum 12. Juni können sie über die Entwurfsplanung für den Badepark abstimmen. Auf der Grundlage des Ergebnisses der Einwohnerbefragung will der Gemeinderat am 1. Juli entscheiden, ob das jetzige Bad weitgehend einem Neubau weichen soll.

„Stimmen Sie für den Neubau des Badeparks gemäß den aktuell vorliegenden Plänen?“: Diese nur mit „Ja“ oder „Nein“ zu beantwortende Frage wird den über 16 Jahre alten Haßlochern bei der Einwohnerbefragung gestellt. Zur Entscheidung steht die Entwurfsplanung des Architektenbüros Bremer und Bremer. Danach soll der vorhandene Baukörper des 1990 eröffneten Badeparks bis zum Keller abgerissen und eine neue Schwimmhalle gebaut werden. Der neue Badepark soll vor allem auf junge Familien, Senioren, Schwimmsport und Gesundheitsvorsorge ausgerichtet sein.

Geplant ist ein einstöckiger, flacher und kompakter Neubau, in dem ein 25-Meter-Schwimmerbecken mit vier Bahnen, ein Multifunktionsbecken mit Hubboden für Kurse und Wassergymnastik sowie ein Kinderbereich mit verschiedenen Spiel- und Erlebniskomponenten untergebracht werden sollen. Ebenfalls Teile des Projekts sind ein Ganzjahresbecken sowie ein Saunabereich. Auch eine Gastronomie sowie ein komplett neuer Umkleide- und Sanitärbereich sollen entstehen. Das Freibad soll – abgesehen vom Kinderaußenbecken – unverändert bleiben. Die Kosten sollen sich auf 16,7 Millionen Euro belaufen. Der Badepark steht auf Platz 1 des Kreisförderplans für 2020, mit dem der Kreis Bad Dürkheim Projekte in Sportstätten vorschlägt, die vom Land gefördert werden sollen. Das Land kann maximal drei Millionen Euro (beziehungsweise 30 Prozent der Kosten) Zuschuss geben.

Schon die zweite Befragung

Bereits 2016 hatte eine Einwohnerbefragung stattgefunden, bei der sich eine Mehrheit für eine Sanierung und Attraktivierung des Badeparks ausgesprochen hatte – die allerdings nie umgesetzt wurde. Rund 9500 Bürger, knapp über 50 Prozent der Stimmberechtigten hatten teilgenommen. Damals stand keine mit „Ja“ oder „Nein“ zu beantwortende Frage zur Abstimmung, sondern es standen mehrere Varianten zur Auswahl, darunter eine Freibadlösung und ein gemeinsames Schwimmbad mit dem Holiday-Park-Betreiber Plopsa. Die Kosten einer Sanierung und Attraktivierung waren 2016 noch auf rund 10 Millionen Euro geschätzt worden.

Im Februar dieses Jahres hatte sich der Gemeinderat mehrheitlich dafür ausgesprochen, die Haßlocher ein zweites Mal zur Zukunft des Badeparks zu befragen. Im Mai wurden die Modalitäten festgelegt. Demnach dürfen alle Einwohner ab 16 Jahre mit Erstwohnsitz in Haßloch abstimmen. Bis Mittwoch, 27. Mai, sollen alle Stimmberechtigten die Unterlagen von der Verwaltung erhalten haben. Andernfalls sollte man sich unter 06324/935-241 oder per Mail an info@hassloch.de an die Gemeindeverwaltung wenden.

Enthalten ist neben einem „Faktenblatt“ der amtliche Stimmzettel, der in den blauen Umschlag gesteckt wird. Zusammen mit der persönlichen Erklärung (unterer Teil des Erklärungsblatts) kommt der blaue Umschlag in den roten Rücksendeumschlag. Dieser kann entweder gebührenfrei bis zum 12. Juni per Post an die Gemeinde zurückgeschickt oder in einer der drei Abgabestellen (Rathausfoyer, Tourist Info, Foyer des Bürgerbüros) in eine Urne eingeworfen werden. Vorgesehen ist nach Angaben der Gemeindeverwaltung, die Stimmzettel bis zum 19. Juni auszuzählen.

Was bisher geschah

Im Dezember 2016 richtete der Gemeinderat einen Runden Tisch Badepark ein. Im März 2017 wurde die Unternehmensberatung Altenburg beauftragt, ein Strategiekonzept zur Weiterentwicklung des Badeparks zu erarbeiten, das im Juni 2017 öffentlich vorgestellt wurde. Im September 2017 entschied der Rat, dass der Badepark erhalten und auf Basis des Strategiekonzepts von Altenburg modernisiert werden soll. Der Fokus soll auf junge Familien, Senioren, Gesundheitsvorsorge, Schwimmern sowie Schulen und Vereine gerichtet werden. Mit Constrata wurde ein auf Bäderbau spezialisierter Projektsteuerer gefunden, und das Architekturbüro Bremer und Bremer bekam den Auftrag, eine Vorentwurfsplanung auszuarbeiten. Unter den vier Umsetzungsvarianten kristallisierte sich Variante 3 als Favorit heraus. Der Runde Tisch empfahl dem Gemeinderat im Dezember 2018, diese Variante weiterzuverfolgen. Im Februar 2019 gab der Rat grünes Licht, die jetzt vorliegende Entwurfsplanung zu erstellen.