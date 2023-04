„Genießen Sie die wunderbare Aussicht auf die Haardt, den Pfälzerwald sowie den Odenwald.“ So wirbt Gerolsheim für seinen „Wein-Aktiv-Lehrpfad“, der am 30. April im Rahmen einer Weinwanderung eingeweiht wird.

Mit einem Zuschuss des EU-Programms Leader und der Unterstützung durch andere Organisationen und der Ortsgemeinde haben die Bürgerinitiative (BI) „Gerolsheim bewegt sich“ und die örtliche Bauern- und Winzerschaft in nur acht Monaten einen Lehr- und Erlebnispfad am Palmberg eingerichtet. Entlang der etwa fünf Kilometer langen Strecke ständen jetzt fast 70 Tafeln, berichtet BI-Sprecherin Simone Ulrich. Diese böten nicht nur Informationen über den Weinanbau und die Natur in dem Gebiet, sondern forderten auch Jung und Alt zu Aktivitäten auf. Für Kinder gebe es viel zu entdecken, und der Weg könne jederzeit abgekürzt werden. „Er wird ständig weiter ausgebaut und um Attraktionen an der Wegstrecke ergänzt“, kündigt Ulrich an.

Shuttle-Service zum Lehrpfad

Zur offiziellen Eröffnung am Sonntag, 30. April, bieten die Gerolsheimer Winzer, Vereine und Bauern an sieben Standorten Wegzehrung an. Teilnehmer der Wanderung sollten ihr eigenes Trinkglas mitbringen, am besten mit Dubbe. Vor Ort steht laut Ulrich nur eine begrenzte Anzahl an Gläsern zum Kauf zur Verfügung. Sie bittet alle, auf den ausgezeichneten Wegen zu bleiben, den Müll in den dafür vorgesehenen Behältern zu entsorgen oder ihn mit nach Hause zu nehmen. Die Natur am Palmberg müsse geschützt werden.

Parkplätze gibt’s am Friedhof (Rieslingstraße), am Dorfgemeinschaftshaus (An der Weet) und bei der Winzergenossenschaft. Es wird ein Planwagen-Shuttleservice zum Wein-Aktiv-Lehrpfad eingerichtet. Das Shuttle fährt von 11 bis 16 Uhr zu jeder vollen Stunde am Parkplatz des Dorfgemeinschaftshauses (An der Weet 4) sowie zehn Minuten später am Parkplatz am Friedhof (Rieslingstraße) ab. Zum Festakt um 10 Uhr wird unter anderem die Weingräfin des Leiningerlandes erwartet.