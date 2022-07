Die Wasserqualität des Helmbachweihers ist nach Auskunft der Kreisverwaltung einwandfrei. „Klares Wasser, keine Algen“, hieß es am Freitag. „Der große Vorteil des Weihers ist, dass der gut beschattet ist“, erklärte ein Sprecher der Verwaltung. Badegäste dürfen allerdings keine „Warmduscher“ sein. Die Wassertemperatur beträgt am Strand 18 Grad, am Sandfang sogar nur elf Grad. Der Helmbachweiher ist ein Stausee und hat eine maximale Tiefe von zwei Metern. Derzeit laufen Planungen, den Sand, der sich in dem Weiher über die Jahre angesammelt hat, zu entnehmen.