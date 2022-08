Kritisiert ist immer schnell. Doch es ist tatsächlich nicht einfach, für die Deidesheimer Kerwe eine gute Lösung zu finden.

Klar, am schönsten wäre, wenn alles wieder so sein könnte wie damals, als es hierzulande noch keine terroristischen Anschläge auf Massenveranstaltungen gab. Und von Corona noch keine Rede war. Aber die Zeiten haben sich eben geändert und mit ihnen die Vorschriften. Eine Großveranstaltung ohne umfassendes Sicherheitskonzept ist nicht mehr möglich, und daran wird sich auch im nächsten Jahr nichts ändern.

Ob sich ein umzäuntes Weinfest, das Eintritt kostet, in der Pfalz durchsetzen wird, ist offen. In Deidesheim wird es nun getestet. Vielleicht sind sich hinterher alle einig, dass es keine Zukunft hat. Aber dann kann wenigstens auf der Erfahrung dieses Jahres aufgebaut werden. Also schauen wir doch einfach mal, wie’s läuft.