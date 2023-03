Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine aktuelle Immobilienanzeige macht neugierig: „Hotel in Lindenberg/Pfalz zu verkaufen“ lautet der Titel bei verschiedenen Anbietern. Klingt vielversprechend, aber es ist lange her, dass es Gastronomie oder größere Beherbergungsbetriebe in Lindenberg gab. Um was geht es?

An größeren Häusern mit Beherbergungsangebot gab es in Lindenberg das Hotel „Zum Hirsch“ in der unteren Hauptstraße sowie das „Schiff“ nahe der Bachstraße.