Nach der Flut im Ahrtal waren zahlreiche Helfer aus der gesamten Bundesrepublik im Katastrophengebiet im Einsatz. Auch aus dem Kreis Bad Dürkheim haben sich viele Helfer auf den Weg gemacht. Wir haben mit drei Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr aus Wachenheim gesprochen.

Den Einsatz im Ahrtal werden Christoph Reuter, Ben Bechtel und Emil Lantz ihr Leben lang nicht vergessen. Die Bilder der Katastrophe, das Leid der Menschen und die ungeheure Zerstörungskraft des Wassers werden ewig in ihrem Gedächtnis bleiben.

Christoph Reuter (23), der seit 13 Jahren Mitglied der Wachenheimer Wehr ist, war zweimal für jeweils drei Tage im Krisengebiet und hat dafür sogar seinen Familienurlaub im Allgäu unterbrochen. Zunächst war er in Kreuzberg in der Gemeinde Altenahr damit beschäftigt, angeschwemmte Gas- und Öltanks mit einer speziellen Messtechnik zu untersuchen, damit diese dann gefahrlos von den Räumtrupps geborgen werden konnten. Sein zweiter Einsatz führte ihn Ende Juli nach Dernum, wo er damit beauftragt war, Heizöl aus überfluteten Kellern zu pumpen. „Die Häuser waren da schon alle leer, ganze Straßenzüge waren wie verwaist und der Ort wirkte wie eine Geisterstadt“, berichtet Reuter, der solche Szenen noch nie gesehen hatte – und sich wünscht, diese Bilder nie wieder sehen zu müssen. Er erinnert sich auch noch gut an die Gespräche mit den Betroffenen, die froh waren, ihre schrecklichen Erlebnisse zu schildern, um sie auch los zu werden. „Ein älterer Herr, so um die 80 Jahre, hat erzählt, dass sein Haus und das Haus der Tochter unbewohnbar und das Haus des Sohnes eingestürzt sei“, berichtet der Wachenheimer. Dass dort alles wieder aufgebaut und bewohnt wird wie vor der Katastrophe, kann er sich nicht vorstellen: „Viele werden das psychisch nicht aushalten, sobald die Ahr wieder steigt oder es zu starken Regenfällen kommt.“