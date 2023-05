Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bald wird an der K24/K2 zwischen Gerolsheim und Lambsheim ein Geh- und Radweg gebaut. In der letzten Sitzung des Ortsgemeinderats Gerolsheim wurde deshalb ein Blick auf die Einmündung der K24 in die L520 geworfen. Die Kreuzung muss umgebaut werden, damit Radfahrer sicher die Landesstraße überqueren können. Dabei geht es auch um die Zufahrt zum Spargelhof Müller.

Auf einer Länge von 3,4 Kilometer soll auf der westlichen Seite der Kreisstraße, die auf Bad Dürkheimer Gebiet K24 und auf Rhein-Pfalz-Kreis-Seite K2 heißt, ein 2,50