Seit 12. September gilt in Rheinland-Pfalz die 2G-Plus-Regel: Der Zutritt von Ungeimpften wird dort, wo Menschen zusammenkommen – also beispielsweise in Geschäften, Restaurants, Hotels, Theatern und Kinos – bei steigender Inzidenz beschränkt. Auch in den Gemeinden sitzen Kommunalpolitiker in einem Raum, wenn Räte und Ausschüsse tagen. Wir haben nachgefragt, wie der Einlass in die Gremiensitzung nun geregelt wird.

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) hat eine Handlungsempfehlung für kommunale Gremiensitzungen gegeben. Darin heißt es, Bürgermeister und Landräte haben im Einzelfall in eigener Verantwortung zu entscheiden, ob Ratssitzungen unter Einhaltung aller notwendigen Schutzmaßnahmen durchgeführt werden können.

In Bobenheim-Roxheim steht in der kommenden Woche der Bauausschuss an. Bürgermeister Michael Müller (SPD) erklärt auf Anfrage, dass dort erstmals die 3G-Regel – also Zutritt nur für Geimpfte, Genesene oder Getestete – gelten werde. Damit habe man bei der Schulung der Wahlhelfer in der vergangenen Woche in der Jahnhalle gute Erfahrungen gemacht. Die Verwaltung halte vor Ort Tests vor, falls jemand ohne Nachweis zur Sitzung erscheint. Den Vorschlag, nur noch Geimpfte und Genesene (2G) zu solchen Zusammenkünften zuzulassen, bezeichnet Müller als „heikle Sache“. Die Verwaltung könne sich nur an den gesetzlichen Vorgaben der Landesregierung orientieren. „Jemanden von einer Ratssitzung auszuschließen, halte ich für schwierig, da sich dadurch Mehrheiten verschieben könnten“, sagt Müller.

Jürgen Esser, Büroleiter in der Verbandsgemeinde (VG) Leiningerland, verweist auf Anfrage auf das in der Corona-Bekämpfungsverordnung verankerte Selbstorganisationsrecht der Gebietskörperschaften, also der Landkreise und Kommunen. „Wir sehen uns gesetzlich nicht in der Pflicht, 3G umzusetzen, und machen es daher auch nicht“, sagt Esser. Zudem ergäben sich aus 3G weitere Probleme. Zum Beispiel müssten die Impf- oder Testnachweise geprüft werden, Tests vorgenommen oder zumindest vorgehalten werden. „Bis zum Testergebnis vergehen dann mindestens 20 Minuten, das würde den zeitlichen Ablauf der Ratssitzungen stören“, meint er. Am 11. Oktober erscheine bereits die nächste Corona-Verordnung, daher hätten die Vorgaben generell nur eine kurze Halbwertszeit. In den Gremiensitzungen im Leiningerland gelten deshalb weiterhin die AHA-Regeln: Maske bis zum Platz und genügend Abstand zwischen den Sitzplätzen.

Bei den Gremiensitzungen in der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim wird dagegen ab dem Verbandsgemeinderat in der kommenden Woche die 3G-Regel gelten. Darüber informiert Verbandsbürgermeister Michael Reith (SPD) auf Anfrage. Er will die Impf- beziehungsweise Testnachweise persönlich kontrollieren. „Wir haben die neue Regelung vorab deutlich kommuniziert“, sagt Reith. Es gebe täglich die Möglichkeit, sich bei einer der Einrichtungen in der VG testen zu lassen. Von der Einführung der 2G- oder 2G-Plus-Regelung halte er aber nichts. Damit würden die nicht geimpften oder genesenen Mandatsträger ausgeschlossen. „Mit einem Test sind wir auf der sicheren Seite, ich halte das für ausreichend“, meint der Verbandsbürgermeister. Die meisten Rats- und Ausschussmitglieder seien sowieso bereits doppelt geimpft, nur ein kleiner Bruchteil benötige noch einen Test.