Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Blumen gibt’s irgendwie immer nur am Geburtstag oder Muttertag? Dagegen kann jetzt anscheinend in aller visueller Deutlichkeit protestiert werden. In Form von blau, grün, gelb und pink gemachten Blüten,