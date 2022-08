Was sitzt da für ein gemustertes Insekt am Baum? Jetzt krabbelt es dort entlang, wo die natürliche Rinde an den weiß bemalten Fleck grenzt. Diese Wanzenart hat aber noch ganz andere Grenzen überwunden: Sie ist ein Einwanderer.

Ursprünglich kommt sie aus Nordamerika, deswegen heißt sie Amerikanische Kiefernwanze. Da sie sich von den Zapfen der Nadelbäume ernährt, wird sie auch „Zapfenwanze“ genannt. Die Tiere saugen an den Samen der Zapfen und außerdem an den Blüten der Bäume. Am meisten mögen Zapfenwanzen den Saft von Kiefern. Waldkiefern finden sie bei uns ja genug. Zum Beispiel sitzt das hier abgebildete Insekt in einem Kiefernwald bei Bad Dürkheim.

In Europa wurde die Kiefernwanze zum ersten Mal 1999 gesehen. Das war in Italien. Es dauerte nur ein paar Jahre, dann hat man sie auch bei uns in der Pfalz entdeckt. So schnell kam sie über die Grenzen. Man vermutet, dass Zapfenwanzen mit gehandelten Weihnachtsbäumen einfach mitgereist sind.

Du kannst das Insekt mit der rotbraunen Oberseite kaum verwechseln. Es unterscheidet sich stark von heimischen Arten. Auffällig sind seine Muster und die verbreiterten Hinterbeine. Den Hinterleib umgibt ein schwarzweißer Rand. Außerdem wird die Kiefernwanze bis zu zwei Zentimeter lang, sie ist also größer als die meisten unserer Arten.

Wanzen nehmen ihre Nahrung mit einem Stechrüssel auf. Aber sonst sticht die Zapfenwanze weder Mensch noch Tier. Sie ist also überhaupt nicht gefährlich und du musst keine Angst vor ihr haben. Wenn du so ein Tier mal in der Wohnung findest und es nach draußen tragen willst, dann gibt es vielleicht etwas Flüssigkeit von sich. Damit will sich die Wanze wehren. Aber während andere Wanzen dabei so richtig stinken, riecht das bei der Zapfenwanze angenehm nach Nadelbaum und Obst.