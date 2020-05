„Als ich raus bin und das gesehen hab', auch noch schön dekoriert, musste ich schallend lachen und dann sofort losfotografieren.“ RHEINPFALZ-Leser Ulrich Loschky aus Elmstein-Appenthal hat uns das Ergebnis sofort per E-Mail in die Redaktion geschickt: So gut findet er die neueste Holzbank-Kreation seines Nachbarn Robert Ohler, der in der Harzofenstraße in Appenthal eine coronataugliche „Abstandsbank“ aufstellt hat. Mit korrektem Zwangsabstand zwischen den beiden Sitzflächen können dort nur zwei Leute Platz nehmen, eben ganz wie noch erlaubt.

Für ein erstes Rendezvous im Mai ist das jetzt vielleicht nicht ganz so romantisch wie sonst, aber was soll man in Zeiten der Corona-Vorsicht machen? Schon viele Bänke habe er gebaut und der Dorfgemeinschaft gern gestiftet, erzählt der 67-jährige frühere Zimmermann Robert Ohler im RHEINPFALZ-Gespräch. Auch eine „Rollende Bank“, die er auf ein Schienenstück in seinem Garten montiert und extra den Zaun etwas für interessierte Besucher geöffnet hat, gehöre dazu: „Da musste natürlich auch eine passende Abstandsbank für Zeiten wie diese her.“

Die besonders „sichere Bank“ sei zugänglich für alle Besucher und stehe gegenüber von seinem Haus, sagt Robert Ohler. „Viele Leute, aber bitte immer nur zu zweit, machen auch ganz spaßige Fotos dort“, erzählt der Rentner. „Trotzdem ist Corona natürlich immer noch eine ernstzunehmende Sache. Aber ich hoffe, wir können bald wieder zusammenrücken.“ Das ist dann ganz buchstäblich zu verstehen.