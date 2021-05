Durch Untreue und Urkundenfälschung soll ein 58-Jähriger aus Haßloch einem Schifferstadter Verein zwischen 2014 und 2016 einen Schaden vom 91.000 Euro zugefügt haben. Doch von der anfangs schwergewichtigen Anklage blieb letztlich nicht allzu viel übrig.

Schon während der Verhandlung vor dem Schöffengericht des Amtsgerichts Speyer fiel der Begriff. Der Angeklagte sei ein „Bauernopfer“. Und in ihrer Urteilsbegründung sagte Richterin Sascha Umealo-Wells: „Wir sind uns darüber im Klaren, dass hier neben Ihnen noch eine ganze Reihe andere aus dem Verein als Angeklagte sitzen müssten.“ Doch da saß nun der 58-Jährige aus Haßloch, für den es am Ende einen Teilfreispruch gab sowie eine Verwarnung mit einer Geldstrafe von 160 Tagessätzen auf Bewährung.

Bis Anfang 2016 war der Mann bei einem Schifferstadter Verein angestellt, wo er Bürotätigkeiten erledigte. Zu Beginn seien das eher einfache Tätigkeiten gewesen, ab 2015 sollte er das Kassenbuch führen. In das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden sei er eher gedrängt worden, als dass er sich beworben hätte, wie er sagte – aber natürlich habe es ihm geschmeichelt. Ein Kassenbuch hatte er aber noch nie zuvor geführt. Zunächst lernte er Kfz-Mechatroniker, dann wurde er Sportsoldat, bis eine schwere Verletzung den Traum einer Karriere beendete. Da war er gerade mal Anfang 20. Später erlitt er einen Burnout, von dem er sich nur langsam erholte.

Am Ende musste es „aufgehen“

Als er die Chance bekam, stundenweise bei dem Schifferstadter Verein mitzuarbeiten, war er glücklich. Der Mann ließ sich vom Vorstand und von den Vorgängern erklären, was er tun sollte – und damit begann offenbar das Unheil. Denn es gab eine Praxis, die ihm zwar nicht ganz geheuer vorkam, doch es hieß, dies sei schon immer so gewesen und müsse halt so sein, damit es am Ende „aufgehe“. Von den eingehenden Beiträgen der Jugendämter, die die Haupteinnahmen bildeten, mussten neben den Honoraren der Teamleiter auch alle sonstigen anfallenden Kosten vom Büromaterial bis zu Ausflügen der Kinder beglichen werden. Oft fehlten jedoch Quittungen oder sie kamen viel zu spät.

Dann wurde getrickst: Honorarquittungen für nicht existierende Kursleiter wurden ausgestellt. Dafür sollte er über den Friedhof gehen und sich Namen abschreiben, wurde ihm gesagt. Oder die Mitarbeiter brachten private Rechnungen für Büromaterialien und Büromöbel, die sie natürlich auch privat bezahlt hatten, und die nun zur Verschleierung fehlender Belege eingesetzt wurden. Alle machten auf Anordnung des damaligen Vorstands mit, wie ehemalige Mitarbeiter als Zeugen sagten, denn sie hatten Angst um ihre Jobs, und geschadet wurde ja niemandem nach ihrer Ansicht. Was sich hier vor Gericht offenbarte, war das Musterbeispiel einer rabenschwarzen Kasse.

Bei allen anderen ist es schon verjährt

Dass diese Zeugen nicht Angeklagte waren, hatten sie allein den Verjährungsfristen und der jeweiligen Beweislage zu verdanken. Entsprechend vorsichtig setzten sie ihre Worte. Nach jahrelangen Recherchen von Polizei und Staatsanwaltschaft blieb halt nur der Angeklagte übrig. Ihm wurden Untreue und Urkundenfälschung vorgeworfen, er soll dem Verein einen Schaden von 91.000 Euro zugefügt haben.

„Wie hätte ich denn in meinem Alter noch einen anderen Job finden können?“, meinte der Mann treuherzig. Seinen Job bei dem Verein verlor er durch fristlose Kündigung Anfang 2016, blieb aber noch auf Bitten des Vereins noch Monate im Vorstand, bis ein Nachfolger gefunden war. Als dem Verein die Machenschaften um die Ohren flogen, hagelte es, schon allein aus Selbstschutz, gegenseitige Anzeigen. Der Angeklagte war der, an dem alles hängen blieb.

Bereits der Staatsanwalt hatte den mildestmöglichen Strafantrag gestellt, dem sich Verteidiger Jan Fritz anschloss. Der Vorwurf der Urkundenfälschung konnte durch nichts bestätigt werden, und auch die in Frage stehende Summe reduzierte sich auf die Hälfte. Nach dem Urteil wirkte der Angeklagte erleichtert und verzichtete auf Rechtsmittel.