Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Oh, was ist denn das für ein toller Baum“, ruft meine kleine Schwester Nessy entzückt, als wir zusammen mit Opa Nörgel am Ortsausgang von Meckenheim in Richtung Böhl stehen.