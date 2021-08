Die Polizei Grünstadt bittet Bürger des Leiningerlands, vor allem in Großkarlbach und Laumersheim, wachsam zu sein und nachts Türen und Fenster geschlossen zu halten. Denn dort wird momentan häufig eingebrochen.

In der Nacht zum Sonntag fing es in Laumersheim an. Seitdem sind der Polizei sechs weitere Einbrüche in Großkarlbacher Wohnhäuser bekannt geworden: in den Nächten auf Montag, Donnerstag und Freitag. Allen gemeinsam ist nach Auskunft des Grünstadter Dienststellenleiters Sigfried Doll, dass die Bewohner nicht verreist oder ausgegangen waren, sondern daheim waren und schliefen. Nur in einem Fall wurde der Täter gestört und damit in die Flucht getrieben.

Diebstahl erst im Bäckerladen bemerkt

Tatorte in Großkarlbach waren laut Doll die Schliff- und die Kändelgasse, die Silvanerstraße, der Gutedelweg und die Straße In den Weiherwiesen. In ihrer jüngsten Presseinfo berichtet die Polizei, dass der siebte Einbruch in der Schliffgasse erst bemerkt wurde, als der Geschädigte um 5.30 Uhr beim Bäcker bezahlen wollte und der zuvor mit rund 300 Euro gefüllte Geldbeutel leer war. Zu Hause habe der Mann dann festgestellt, dass in seiner Wohnung mehrere Schubladen offen standen. Vom Einbruch selbst hatte er in der Nacht nichts mitbekommen. Auch die Beamten, die wegen der vorherigen Einbrüche in der Nacht durch Großkarlbach fuhren, konnten nichts Auffälliges beobachten.

Polizei hat Auge auf Großkarlbach

Polizeiinspektionsleiter Doll versichert, dass sein Team sensibilisiert sei. „Großkarlbach hat Priorität eins“, so Doll. Das Dorf werde nachts auch mit Zivilkräften bestreift. „Wir raten dringend dazu, Fenster und Türen im Erdgeschoss oder auch in geringer Höhe nachts geschlossen zu halten.“ Der Grünstadter Polizeichef möchte nicht, dass im Dorf jetzt die Angst umgeht. Er geht von einem Einzeltäter aus, der die Gelegenheit offener Häuser nutzt und nicht auf eine Konfrontation mit den Bewohnern aus ist. Er appelliert aber an die Einwohner, die Augen und Ohren in ihrem Wohnumfeld offen zu halten, ihre Nachbarschaft stärker wahrzunehmen und bei Beobachtungen, die ihnen verdächtig vorkommen, bei der Polizei anzurufen.