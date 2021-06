Unbekannte haben laut Polizeibericht in der Nacht von Montag auf Dienstag am Parkfriedhof in Haßloch das Fenster eines Büros aufgehebelt und sind in das Gebäude eingedrungen. Sie stemmten einen in die Wand verankerten Tresor aus der Wand und flohen. In diesem Tresor befanden sich laut Polizei 450 Euro, der durch den Einbruch verursachte Sachschaden „dürfte deutlich darüber liegen“. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Haßloch, Telefon 06324 933-0, E-Mail pihassloch@polizei.rlp.de, zu melden.