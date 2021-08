Bislang unbekannte Täter sind laut Polizeibericht zwischen Sonntag und Montag in ein derzeit unbewohntes Haus in der Parkstraße in Haßloch eingedrungen. Sie hatten ein Fenster des Anwesens aufgehebelt. Ein Nachbar hatte anschließend den Einbruch bemerkt. Ob die Täter etwas mitgenommen haben, muss laut der Beamten noch ermittelt werden. Hinweise nimmt die Polizei Haßloch unter Telefon 06324 933-0 oder E-Mail pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.