In ein Weingut in der Hauptstraße in Gerolsheim wurde laut Polizeiangaben zwischen Donnerstag, 21 Uhr, und Freitag, 9 Uhr, eingebrochen. Durch das Aufbrechen einer Tür seien der oder die Täter in das Gebäude gekommen. Bargeld sei entwendet worden. Die Gesamtschadenshöhe betrage circa 2500 Euro. Zeugen können sich bei der Polizeiinspektion Grünstadt, Telefon 06359 93120, melden.