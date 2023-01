In der Nacht vom 6. auf den 7. Januar waren Einbrecher in den Verbandsgemeinden Maikammer und Edenkoben unterwegs, informiert die Polizei in Edenkoben. Ihr sind vier Einbrüche in Edenkoben, Maikammer und Kirrweiler gemeldet worden.

In Edenkoben suchten die Einbrecher zwei Friseursalons, einen in der Weinstraße und einen in der Luitpoldstraße, auf. In Maikammer traf es ein Geschäft für Geschenkartikel in der Weinstraße Nord und in Kirrweiler eine Bäckerei in der Hauptstraße. Der Sachschaden und die Höhe der gesamten Diebesbeute seien noch Bestandteil der Ermittlungen, dürften jedoch im fünfstelligen Bereich liegen, teilt die Polizei mit. Wer Hinweise zu den Taten geben könne, solle sich mit der Edenkobener Polizei, Telefon 06323 9550, E-Mail piedenkoben@polizei.rlp.de, in Verbindung setzen.