Bei der Suche nach der richtigen Türklingel kann man was erleben. Muss einfach wunderschön sein für den Paketzusteller, wenn er im achtstöckigen Hochhaus fünfmal Müller und dreimal Hoffmann findet. Viel besser ist’s da doch, wenn man auf der Welt mit einem unverkennbaren (Doppel-) Namen unterwegs ist, den es mit hoher Wahrscheinlichkeit nur einmal im gesamten Ort gibt.

In diesem Haus wohnen jedenfalls gleich zwei Personen mit identischen Angaben: Dabei ist „Noch Niemand“ doch an sich ein wirklich rarer Name. Oder ist das nur die skandinavische Variante von „Max Mustermann“? Der Vormieter soll dem Vernehmen nach jedenfalls ein gewisser „Unbekannt Verzogen“ gewesen sein. Hoffentlich hat er wenigstens rechtzeitig für einen Nachsendeauftrag gesorgt.

Ausreichend Privatsphäre

Wenigstens dürfte bei einem solchen Namen für ausreichend Privatsphäre nach der EU-Datenschutzgrundverordnung gesorgt sein. Die hatte vor zwei Jahren auch einen kurzen Auftritt in Sachen Klingelschild, aber die Aufkleber sind immerhin weder „automatisiert verarbeitet“, wie Datenschützer befürchteten, noch für eine Speicherung in Dateisystemen gemacht. Oder möchte wirklich wer eine eiskalte Pizza geliefert bekommen, nur weil der arme Bote anonyme Klingelnummern von 2093 bis 3457 durchprobieren muss? Na also. Und übrigens: Bis „Noch Niemand“ eins und zwei einem zahlenden Mieter Platz gemacht haben, bitte keine Prospekte einwerfen. Sonst gibt es wieder Beschwerden von „Keine Werbung“. Danke im Voraus!