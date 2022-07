Jedes bisschen hilft, dachten sich wohl die Eigentümer eines Gartens in Haßloch, die an ihrem Zaun ein kunterbuntes Windrad installiert haben. In Zeiten von Energieengpässen und stockender Genehmigungen für neue Windräder ist private Eigeninitiative bei der Energiegewinnung gefragt.

In Rheinland-Pfalz herrscht mit sieben neuen Genehmigungen im ersten Halbjahr 2022 regelrechte Flaute beim Windkraftausbau. Nur in Bayern mit vier und Sachsen mit gerade mal zwei wurden noch weniger Windräder genehmigt. Auch die Pfälzer stehen dem Windkraftausbau vor der eigenen Haustüre skeptisch gegenüber. Nichtsdestotrotz sollen und wollen Privatleute, so der allgemeine Tenor, den Energieverbrauch einschränken und auf regenerative Quellen setzen. Doch da kommen wir schon zum zweiten und gleich zum dritten Problem: Lieferengpässe und Handwerkermangel. Da hilft nur das Miniatur-Windrad in Gute-Laune-Farben für einen positiven Blick in die Zukunft. Auch wenn mit der so eingespeisten Energie vermutlich nur die Laterne des Gartenzwergs zum Leuchten gebracht werden kann. Immerhin!