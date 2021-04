Die 3. Kammer des Neustadter Verwaltungsgerichts hat eine Klage der AfD-Fraktion gegen die Gemeinde, in der es um die Einberufung einer Dringlichkeitssitzung des Gemeinderats ging, abgewiesen. Die AfD-Fraktion sei nicht klageberechtigt, so das Gericht. Doch auch wenn dies nicht der Fall wäre, hätte die Klage keinen Erfolg gehabt. Die AfD-Fraktion „fühlt sich dennoch in der Sache bestätigt“.

AfD-Fraktionssprecher Thomas Stephan begründet das damit, dass das Gericht am Ende seiner ausführlichen Urteilsbegründung „in aller Kürze“ darauf hinweist, dass die Begründung, mit der der heutige Bürgermeister und damalige Erste Beigeordnete Tobias Meyer (CDU) eine für den 20. März angesetzte Dringlichkeitssitzung des Gemeinderats absagte, keine rechtliche Grundlage gehabt habe.

Meyer hatte bei der Absage der Sitzung mitgeteilt, dass bei einer Dienstbesprechung der Bürgermeister des Landkreises Bad Dürkheim empfohlen worden sei, nach Möglichkeit alle Sitzungen von Gremien abzusagen. Das sei rechtlich für die Absage einer Ratssitzung nicht ausreichend, so die Kammer. Sie erinnert daran, dass in den Corona-Bekämpfungsverordnungen des Landes die Durchführung von Ratssitzungen nie verboten worden sei.

Mit dem Urteil „sind die Oppositionsrechte in den kommunalen Parlamenten ganz klar gestärkt worden. Der Absage politischer Gremiensitzungen unter dem Deckmantel der Pandemie wurde damit ein Riegel vorgeschoben“, so Stephan.

Meyer: Damals die richtige Entscheidung

„Die Aussage des Gerichts“, dass eine mündliche Empfehlung bei einer Bürgermeisterdienstbesprechung „keine ausreichende Begründung ist, um eine Gemeinderatssitzung abzusagen, erscheint nachvollziehbar“, so Meyer. In der damaligen Situation habe man abwägen müssen zwischen „dem Pandemiegeschehen mit sich täglich zuspitzenden Verschärfungen“ und der Durchführung einer Sitzung, die nicht erforderlich gewesen sei und mit Tagesordnungspunkten, die nicht eilbedürftig gewesen seien. „Aus unserer Sicht war es damals die richtige Entscheidung“, so Meyer.

Dass die Sitzung nicht erforderlich gewesen sei, sieht auch die Kammer ganz eindeutig so. Die Fraktionen von AfD und HLL hatten gemeinsam eine Dringlichkeitssitzung des Gemeinderats beantragt, in der Entscheidungen zur Anschaffung von Spendern für Handdesinfektionsmittel und für Toilettenbrillen-Desinfektionsmittel als Schutz vor dem Coronavirus getroffen werden sollten. Das seien keine Aufgaben des Gemeinderates, sondern der Verwaltung und des Bürgermeisters, erklärt die Kammer und verweist auf die entsprechenden Paragraphen der Gemeindeordnung und der Hauptsatzung der Gemeinde. Selbst wenn die Kosten für die Anschaffung der geforderten Materialien den Betrag überschreiten würden, über den der Bürgermeister verfügen darf, wäre nicht der Gemeinderat, sondern der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss zuständig. Und für diesen sei ohnehin eine Sitzung geplant gewesen. In einem Nebensatz wundert sich die Kammer darüber, was die Anschaffung von Toilettenbrillen-Desinfektionsmitteln mit der Corona-Pandemie zu tun habe.

Gericht: Einladung unverzüglich erfolgt

Auch den Vorwurf der AfD-Fraktion, dass Meyer nicht „unverzüglich“ zu der Dringlichkeitssitzung eingeladen habe, weist das Gericht eindeutig zurück. Der Antrag von AfD- und HLL-Fraktion sei in der Nacht von 12. auf 13. März bei der Gemeinde eingegangen, die Einladung an die Ratsmitglieder sei am 13. März versendet worden, schneller sei gar nicht möglich. Auch die Terminierung der Sitzung auf den 20. März sei nicht zu beanstanden.

„Das Gericht hat in seinem Urteil eindeutig festgestellt, dass die Einladung zur beantragten Dringlichkeitssitzung entgegen dem Vorwurf der AfD unverzüglich erfolgt ist“, so Meyer. Ebenso habe die Kammer festgestellt, dass die Terminierung der Ratssitzung rechtlich nicht zu beanstanden ist. Auch werde in dem Urteil „unsere damalige Aussage bestätigt“, dass für die Themen, um die es in dem Antrag von AfD und HLL geht, nicht der Gemeinderat zuständig sei.

Das Gericht geht in der Begründung seiner Entscheidung auf alle von der AfD angeführten Aspekte ein, obwohl deren Klage rein formal gar nicht zulässig sei. Ebenso wie ein Antrag auf Einberufung einer Ratssitzung von mindestens einem Viertel der Ratsmitglieder unterstützt werden muss, müsse eine Klage, die die Einberufung einer Ratssitzung zum Gegenstand hat, von mindestens einem Viertel der Ratsmitglieder eingelegt werden. Den Antrag hatten AfD und HLL gemeinsam gestellt, damit war die Quote von einem Viertel erreicht. Die Klage hatte jedoch nur die AfD-Fraktion eingelegt, die für das Quorum nicht groß genug ist.