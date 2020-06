Die Blicke zweier ungleicher Gegner begegnen sich in luftiger Höhe: Der Mäusebussard, der im ersten Bild unten fliegt, schaut nach oben: Über ihm hat sich eine Rabenkrähe genähert und blickt auf ihn herunter. Daraufhin folgen wendige Flugmanöver ihrerseits.

Hartnäckig trudelt und kurvt sie um ihn herum und bedrängt den größeren Gegenspieler. Mit seinen breiten und großen Schwingen ist der Bussard ein Könner im Segel- und Gleitflug. Doch im Vergleich zur drehfreudigen Krähe wirkt er schwerfälliger.

Die Szene wiederholt sich oft, wo Greifvögel und Krähenvögel nah beieinander leben. Hier spielte sie sich am Himmel zwischen Ellerstadt und Gönnheim ab. Ob es Konkurrenzverhalten bei der Suche nach Beute ist oder ob ein Altvogel seinen Nachwuchs in Gefahr wähnt: Als Zuschauer am Erdboden erlebt man bei solchen rasanten Begegnungen, dass die Krähen auch größere Greifvögel entschlossen anfeinden.

Erstaunliche Flugkünstler

Minutenlang vollführen die Vögel sehenswerte Luftkämpfe. Dabei erzwingt die Krähe mit ihren aggressiven Annäherungen, dass der Bussard seine Beutesuche abbricht und mit den Fängen abwehrend nach ihr schlägt. Immer wieder fliegt sie ihn an, mal von der Seite, mal von oben oder unten. Die Flugkünste sind erstaunlich, sowohl vom bedrängten Greif, als auch von der wagemutigen und hartnäckigen Krähe.

Warum lässt sich der größere Bussard abdrängen und fliegt am Ende davon? Einer der Gründe liegt sicher darin, dass Krähen schnell Verstärkung bekommen. Dann fliegen sie gruppenweise gegen einen allein kämpfenden Greifvogel an. Eine Erfahrung, die auch sicher dieser Mäusebussard schon mehrfach hinter sich hat. Also gibt er lieber gleich nach…