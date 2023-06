Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Arbeit am Geo-Naturwanderweg geht in Herxheim am Berg in die heiße Phase – schließlich muss das Projekt bis Oktober abgeschlossen sein. Doch Bürgermeister Georg Welker (IGH) hat für 2022 noch weitere Ideen. Etwa im Bereich Kultur.

Der schon seit geraumer Zeit diskutierte Geo-Naturwanderweg wird den Gemeinderat Herxheim am Berg auch in den kommenden Monaten noch beschäftigen, ist Bürgermeister Georg Welker (IGH)