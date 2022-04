Gedanken darüber, wenn Neues wächst und Frieden im Kleinen herrscht – und was Kinder damit zu tun haben.

Alles neu macht der Mai – so heißt es in einem alten Frühlingslied. Alles neu macht der Mai – das würde ich mir dieses Jahr so ganz besonders wünschen. Im Kirchenjahr stehen wir noch am Beginn der Osterzeit. Ich bin froh, dass bei uns zu Hause die Osterdekoration während der ganzen Osterzeit, also bis Pfingsten, hängen oder stehen bleibt. Alle Osterhasen, alle Ostereier erinnern mich, dass die Osterbotschaft auch nach den Osterfeiertagen weiter gilt. Die Botschaft von Ostern sagt uns zu: Das Leben besiegt den Tod! Das Leben ist stärker als der Tod! Es kann etwas Neues wachsen – mitten in allen Trümmern des Lebens! An diese Botschaft möchte ich mich klammern: Es kann etwas Neues wachsen! Nicht der Mai – sondern Gott kann alles neu machen.

In diesem Jahr bitte ich, ja flehe ich besonders zu Gott: Gott, mache alles neu! Lege neue Gedanken in die Köpfe der Kriegstreibenden! Gott, mache alles neu! Mache hart gewordene Herzen weich! Gott, gib den Mut zur Umkehr! Gott, gib einen neuen Geist! Oft liegt meine Hoffnung unter „Trümmern“ von furchtbaren und grausamen Nachrichten aus der Ukraine und von anderswo darnieder.

Mit Händen und Füßen und Übersetzungsapp

Meine Hoffnung ist in letzter Zeit oft verschüttet von Fragen und Zweifeln, von Wut und Zorn, von der Frage nach dem Warum, von Sprachlosigkeit. Die Leichtigkeit des Frühlings ist weit entfernt. Viel näher ist meiner Seele oft die Schneelast von Anfang April, unter der manches zerbrochen ist. Doch dann durfte ich es miterleben, wie deutsche und ukrainische Kinder miteinander spielten. Ich durfte sehen, wie sie sich mit Händen und Füßen und Übersetzungsapp unterhielten. Ich durfte erleben, wie ein kleiner Junge wieder gelacht hat. In diesem Moment ist meine Hoffnung wieder aufgekeimt, dass inmitten aller Trümmer des Krieges und inmitten aller Trümmer des Lebens doch etwas Neues wachsen kann, auch wenn manche Wunden nie verheilen werden. Ich schaute mir die Kinder an und verstand einen neuen Aspekt davon, was Jesus meinte, als er sagte: Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. (Matthäus 18, 3) – oder positiv formuliert: Wenn ihr umkehrt und werdet wie die Kinder, werdet ihr ins Himmelreich kommen. Als ich die miteinander spielenden ukrainischen und deutschen Kinder gesehen habe – da war das ein Stück Himmel auf Erden, ein Stück Frieden in dieser Welt. Das hat mir ein Stück Hoffnung zurückgegeben.

Alles neu macht der Mai, macht die Seele frisch und frei – so heißt das Frühlingslied weiter. Ganz frisch und frei werde ich dieses Jahr wohl nicht in den Mai gehen, aber ich versuche so in den Mai zu gehen, dass ich ganz bewusst die Augen öffne und Ausschau halte, wo etwas Neues wächst, wo Frieden im Kleinen gelingt. Ich bin mir sicher, dass ich so manches bei Kindern entdecken werde.