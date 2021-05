Klimaschutz und Hochwasserschutz in einem Projekt zu vereinen: Das ist der Gedanke, der hinter einem Projekt steht, das die Gemeinde Lindenberg anstrebt. Ein Bach soll renaturiert werden, das frei werdende Rohr für Nahwärme genutzt werden. Jetzt geht es um die Zuschüsse.

Auf den ersten Blick haben die beiden Projekte nichts miteinander zu tun: die energetische Sanierung der Grundschule und die Renaturierung des Schlangenbachs. Doch die Gemeinde Lindenberg strebt an, das eine mit dem anderen zu verknüpfen und daraus ein Projekt zu schmieden, von dem die Gemeinde zudem auch noch optisch profitieren würde. „Wenn das klappt, wird sich der Dorfmittelpunkt gewaltig verändern“, schwärmt Lindenbergs Ortsbürgermeister Reiner Koch (FWG).

Schon bei der Sanierung der Schule ist es der Gemeinde gelungen, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Das untere Stockwerk der Schule, das aufgrund der rückläufigen Schülerzahlen nicht mehr gebraucht wird, wird zum Dorfgemeinschaftshaus. Erst im Juni kam aus Mainz die Nachricht, dass das Land die Pläne mit 490.000 Euro unterstützt.

Versorgungsverbund mit anderen Gebäuden

Jetzt geht es darum, von der energetischen Sanierung der Schule auch weitere Gebäude profitieren zu lassen. Zum einen soll ein Stromversorgungsverbund zwischen Schule, Feuerwehr, Turnhalle und gemeindeeigenen Häusern geschaffen werden. Dafür ist auf dem Dach der Schule eine Solaranlage geplant. Außerdem soll über ein Nahwärmenetz die Wärme der künftigen Heizung, einer Pelletheizung, auch zu benachbarten Gebäuden geführt werden: zur Turnhalle, zur Kita sowie zu Pfarrhaus und Kirche. Dafür genutzt werden soll das Rohr, das bisher das Wasser des Schlangenbachs führt.

Dieser soll renaturiert werden. Auf dem Stück zwischen Wiesenstraße (Kita) und Schule soll er aus dem Rohr herausgeholt werden, zwischen Schule und Rosenrondell soll die Betonrinne verbreitert werden. Im Anschluss komme ein „Nadelöhr“, erklärt Ortsbürgermeister Koch. Aufgrund der zahlreichen Versorgungsleitungen, die unter dem Rosenrondell lägen, sei es möglicherweise schwierig, dort alles aufzugraben. Eine Lösung könne er sich in einem „Bypass“ vorstellen. „Aber das müssen die Wasseringenieure klären“, sagt er. Vom Rosenrondell aus in Richtung Ortsausgang ist der Bach bereits offen, Renaturierungsmaßnahmen könnten aber den Hochwasserschutz verbessern und und gleichzeitig zu einem ganz neuen Bild des Dorfmittelpunkts beitragen. Entscheidend für die Koppelung von Bachrenaturierung und Nahwärmenetz sei das Stück zwischen Wiesenstraße und Schule, erklärt Koch.

Gibt es ausreichend Zuschüsse für das Projekt?

Ob die Idee tatsächlich sinnvoll ist, soll nun mit Hilfe einer Machbarkeitsstudie geklärt werden. Die Verbandsgemeindeverwaltung sehe das Projekt positiv, sagt Verbandsbürgermeister Manfred Kirr. Es müsse aber geklärt werden, ob die Gemeinde dafür genügend Zuschüsse bekommen könne.

Für Renaturierungen gebe es das Förderprogramm „Aktion Blau Plus“. Um Mittel daraus zu beantragen, müsse eine Kostenschätzung vorliegen, betont Kirr. Die Machbarkeitsstudie werde im Haupt- und Finanzausschuss am 31. August auf der Tagesordnung stehen. Laut Koch hat die Gemeinde sich darüber hinaus für eine Teilnahme an der „Aktion Grün“ beworben. Damit will die Landesregierung Nahrungs- und Bruthabitate für Bienen, Vögel und Schmetterlinge schaffen.

Projekt der Ministerpräsidentin vorgestellt

Unterdessen hat die Gemeinde das Projekt der Ministerpräsidentin persönlich vorgestellt. Als Malu Dreyer vergangene Woche zum ersten Spatenstich für den Breitbandausbau nach Lindenberg kam, hat die Gemeinde die Gelegenheit genutzt, um Dreyer zu erklären, worum es geht. Ziel sei es, durch „Innovation ein Alleinstellungsmerkmal zu gestalten“, sagt Philipp Fuchs, der das Projekt mitentwickelt und es beim Besuch Dreyers vorgestellt hat. Beteiligt an dem Konzept seien darüber hinaus die Energieagentur Rheinland-Pfalz, das Umweltministerium, die SGD Süd, die Kreisverwaltung sowie die Verbandsgemeindeverwaltung Lambrecht gewesen, informiert Fuchs.

Kommentar: Bestechend

Von Kathrin Keller

Die Idee besticht, ob sie umsetzbar und sinnvoll ist, muss jetzt überprüft werden. Die Lindenberger wollen einen Bach freilegen und das bisherige Rohr für ein Nahwärmenetz nutzen. Damit hätte die Gemeinde etwas für den Klimaschutz getan, den Hochwasserschutz verbessert (was dringend nötig ist) und würde durch den frei gelegten Bach darüber hinaus auch optisch gewinnen.

Was noch unklar ist, sind die Kosten. Für die Renaturierung gibt es mit Sicherheit Zuschüsse. Die Frage ist nur, ob sie ausreichen.