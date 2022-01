„In Iggelbach hat jetzt ein schöner Prinz Einzug gehalten“, erklärt Opa Nörgel feierlich, nachdem er sein Gespräch am Handy beendet hat. „Echt jetzt?!“, fragt meine kleine kesse Schwester Nessy. Vor lauter Aufregung hat sie rote Bäckchen bekommen. „In einer Kutsche mit vier weißen Pferden vornedran? Mit Menschen, die ihm entlang der Dorfstraße zugejubelt haben? Mit viel Tschingderrassabumm einer Blaskapelle?“

„Immer langsam mit den jungen Bibern“, sagt Opa und lacht. „Ganz so war es nicht! Beim ,Prinz Albrecht von Preußen' handelt es sich um eine alte Apfelsorte, die zusammen mit 23 anderen Obstbäumen rund um den Ort gepflanzt wurde.“ „Und was ist an dem schön?“, will Nessy wissen. „Seine rotgelben Früchte schmecken nicht nur gut. Sie können auch von vielen Menschen, die eine Apfelallergie haben, problemlos gegessen werden. Darunter sind ja auch immer mehr Kinder.“ „Das ist schon mal sehr gut, Opa!“, freut sich Nessy.

„Darüber hinaus ist diese Sorte ein guter Befruchter für andere Apfelsorten. Und als Krönung sieht der Kelch unten an den Früchten auch aus wie eine kleine Krone.“ „Na, darauf bin ich ja mal gespannt, wenn der Baum in ein paar Jahren Äpfel trägt“, meint Nessy. „Oh, das kannst du jetzt schon sehen. Bei Meckenheim steht ein älterer Baum dieser Sorte“, antwortet Opa. „Von diesem schönen Prinzen wünsche ich mir noch viel, viel mehr Bäume“, sagt Nessy. Und sie wird wieder etwas rot dabei.