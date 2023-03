Von Norbert Kaiser

Von meinem Garten aus habe ich einen freien Blick ins weite Feld, und ich sehe die Menschen, die täglich mit ihren Hunden diese Weite aufsuchen. Ich beobachte, wie liebevoll und rücksichtsvoll sie mit ihnen umgehen, wie sie ihnen freien Lauf lassen, sie dann wieder an die Leine nehmen, wie sie ihnen Schutz geben, wenn Autos oder landwirtschaftliche Fahrzeuge entgegen kommen oder wie sie viel mit ihnen reden, als wäre es ein menschliches Miteinander.

Sie werden gelobt und getadelt. Höhepunkte des Tages sind die „Leckerli“, mit denen sie gelobt und belohnt werden. Da glänzen die Hunde-Augen, und sie wedeln dankbar mit ihrem Schwanz. Eine der Hunde-führenden Frauen hat mir einmal erzählt, sie nehme immer mal wieder alte und kranke Hunde bei sich auf, um sie zu pflegen – aus Liebe zu den Tieren: „Ich kann sie nicht leiden sehen.“ Und ein andermal erfahre ich, dass Hunde auch „Flegeljahre“ und „Pubertätskrisen“ durchleben, sich „vorlaut“ und ungehorsam benehmen; dass sie erzogen werden müssen mit viel Verständnis und rücksichtsvoll – aber konsequent.

Für Gott ein „Leckerli“

Danke, vielen herzlichen Dank, sagen ich ihnen allen, die so achtsam mit ihren Hunden Umgang haben und ihnen viel Zeit schenken. Sie sind für mich ein Vorbild geworden. Sie lassen mich denken an den lieben Gott, und ich frage mich: Wie wäre es, wenn IHM solche Aufmerksamkeit geschenkt würde!? Wenn ER gelegentlich und immer mal wieder ein „Leckerli“ von uns Menschen geschenkt bekäme, vielleicht jeden Tag: eines? Und was könnte das sein? Was würde für IHN passen? Der Phantasie des Einzelnen sind keine Grenzen gesetzt, und Ideen gibt es viele.