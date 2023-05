Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach 46 Jahren an der Haßlocher Musikschule geht Ursel Kaleschke in den Ruhestand. Ihre kirchenmusikalischen Aktivitäten setzt die 65-Jährige aber fort. Ob an der Orgel, am Klavier oder als Chordirigentin: Die gebürtige Haßlocherin liebt das Musizieren noch immer über alles.

Bereits vor einer Weile hatte sich Ursel Kaleschke entschlossen, das Unterrichten zu beenden – nach fast fünf Jahrzehnten unermüdlichen Einsatzes an der Musikschule Haßloch.