Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ulrich Tettenborn wird 90 Jahre. Der Gründer der Ponyfarm Haßloch und erfolgreiche Züchter, der einmal die mit 120 Tieren weltweit größte Dartmoor-Pony-Herde sein Eigen nannte, kann auf ein bewegtes Leben zurückblicken. Im Rückblick erscheint es wie ein einziges Abenteuer.

Geboren wurde Ulrich Tettenborn am 21. März 1931 in dem Städtchen Kreuz an der Ostbahn, gleich an der deutsch-polnischen Grenze. Dass es ihn einmal in den Westen verschlagen