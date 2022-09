Flüchtlingsarbeit, Inklusion, Generationenhilfe – Silvia Robert beweist als Geschäftsleiterin des Hotel-Cafés Ritter von Böhl in Deidesheim Engagement und Leidenschaft für soziale Projekte.

„Ich habe schon immer viel organisiert“, erzählt Silvia Robert an diesem sonnigen Morgen im idyllischen Gastgarten des Hotels Ritter von Böhl. Schon früh habe sie ihren Vater, seinerzeit Bürgermeister in Niederkirchen, dabei unterstützt, Verbindungen zwischen sozial engagierten Bürgern herzustellen oder große Feiern zu planen. Bis sich vor 15 Jahren eine neue Perspektive eröffnete und Robert die Stelle als Geschäftsleiterin im Hotel Ritter von Böhl übernahm.

Das Hotel, das von der Stiftung Bürgerspital Deidesheim getragen wird und über 72 Betten verfügt, zeichnet sich durch etliche soziale Projekte aus. Zurzeit leben beispielsweise sieben ukrainische Flüchtlinge, darunter auch Kleinkinder, im Hotel. „Das Feedback unter den Gästen ist positiv – es kommt Leben rein“, berichtet die 56-Jährige stolz. Eine Frau sei überdies seit Juli im Café eingestellt. Dabei sei der bürokratische Aufwand enorm gewesen – „viel Papierwerk“. Genau in solchen Aufgaben liegen die Herausforderungen, denen sich Robert täglich stellt.

Zeit für soziale Projekte

Um 8 Uhr morgens beginnt ihr Tag im Hotel. Das Frühstücksteam ist dann bereits seit zwei Stunden auf den Beinen. Gemeinsam wird besprochen, „was passiert ist – ob lustig oder dramatisch“, erzählt Robert. Nach Sichtung des Postkastens geht es an den Arbeitsplatz, wo sie „drei Viertel der Zeit mit dem reinen Wirtschaftsbetrieb“ verbringt. „Den Rest“, so Robert, „investiere ich in Projekte“. Das sind neben der Unterstützung von Flüchtlingen beispielsweise die Generationenhilfe, wo altersübergreifende Schnittstellen geschaffen werden zwischen Menschen, die Hilfe suchen und Menschen, die Hilfe anbieten, oder, das derzeitige „Highlight-Projekt“, ein Inklusionscafé, in dem Menschen mit und ohne Behinderung zusammenarbeiten.

Das Hotel ist als klimaneutral und nachhaltig sowie als barrierefrei zertifiziert – ganz im Sinne der auf Barmherzigkeit beruhenden Stiftung, die der Ritter Nikolaus von Böhl im ausgehenden 15. Jahrhundert ins Leben gerufen hat. Ausschlaggebend für das Inklusionsprojekt war die Kooperation mit einem Partnerbetrieb der Lebenshilfe, der das Hotel täglich mit frischem Brot, Kuchen, Milch und Eiern beliefert – übrigens alles in Bio-Qualität, wie Robert erzählt.

Das Ziel: In jedem Bereich des Hotels soll ein Mensch mit Behinderung arbeiten. Dabei galt es herauszufinden, wo wer am besten hinpasst. Fünf neue Mitarbeiter hat das Hotel mittlerweile – in allen Bereichen, auch an der Rezeption. Dabei trifft sich Robert immer wieder mit den jeweiligen Familien oder mit den Betreuern, um aktuelle Themen zu reflektieren.

Gemeinsame Kaffeepause als Ritual

Und wie reagieren die Hotelgäste auf das Projekt? „Erst haben wir ein paar Gäste verloren – aber mittlerweile kommen neue Gäste gerade deswegen, sagen, dass sie das unterstützen wollen“, erzählt Robert. Und viele Gäste seien ja selbst betroffen: Stammgäste, die schon seit Jahren von der Barrierefreiheit des Hauses profitieren würden. Und das Hotel laufe zum Glück wieder richtig gut – zu besonderen Anlässen wie Kerwe oder Hochzeiten würden auch schon mal 90 Gäste untergebracht.

Dabei können sie sich zu „hundert Prozent“ auf ihr Team verlassen, betont Robert. „Wir helfen uns gegenseitig“, so die Niederkirchnerin. Die gemeinsame Kaffeepause am frühen Nachmittag ist dabei ein tägliches und schönes Ritual.

Und was schafft einen Ausgleich zum Arbeitsalltag? Robert muss nicht lange überlegen: „Lesen, Sport – und drei wunderbare Kinder, die mich fördern und fordern.“