Interview: Ulrike Becker ist Apothekerin und in der Handhabung des Corona-Impfstoffes der Firma Biontech geschult. Warum einiges, was zu dem Thema gesagt wird, ihrer Meinung nach falsch ist, und warum sie selbst sich impfen lassen will.

Frau Becker, am Impfkonzept gibt es von vielen Seiten Kritik, zuletzt auch in der Rheinpfalz am Sonntag. Sie haben sich deshalb an uns gewandt. Mal abgesehen von einzelnen Punkten dieses Textes: Wie ist denn Ihre Meinung zu dem Konzept?

Ich