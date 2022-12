Prominenter Besuch beim Ehrungsabend des SPD-Ortsvereins Großkarlbach-Bissersheim: Ex-Ministerpräsident Kurt Beck dankte Parteifreunden für ihre jahrzehntelange Mitgliedschaft.

Für den ehemaligen Ministerpräsidenten Kurt Beck, der in diesem Jahr selbst das goldene Jubiläum in Sachen SPD-Mitgliedschaft feierte, sind solche Ehrungen ein Zeichen der Anerkennung und ein Zeichen dafür, dass ehrenamtliches Engagement etwas wert ist. „Das ist die Grundlage unserer Demokratie“, sagte er am Dienstag beim SPD-Ehrungsabend in der Vinothek Schreier in Großkarlbach. Die Demokratie werde durch Krieg, autoritäre Staatsformen und religiöse Ideologien herausgefordert. Kanzler Olaf Scholz, den Beck „meinen Freund Olaf“ nannte, und die SPD stünden vor „gigantischen Aufgaben“, die es mit Nüchternheit, Vernunft und Zurückhaltung zu meistern gelte.

Für 50 Jahre Parteimitgliedschaft wurde Ralf-Peter Riegel geehrt. Es sei der soziale Gedanke, der ihn immer in der Partei gehalten habe, sagt der 68-Jährige, der 20 Jahre lang Ortsbürgermeister von Großkarlbach war. Er komme aus einem SPD-Haushalt, erzählt er, und mit 18 Jahren, zu Zeiten Willi Brandts, sei er dann selbst in die Partei eingetreten. Politisch aktiv war Riegel in der Orts- und Verbandsgemeinde – höhere Ebenen habe er nie angestrebt. Vor drei Jahren legte Riegel alle Ämter nieder. „Ich habe bewusst nicht mehr kandidiert“, erklärt er. Die Jüngeren seien am Zug.

Zu denen gehört die Ortsvereinsvorsitzende Nastassja Oberfrank, die Riegel die Ehrungsurkunde überreichte. Im Großkarlbacher Gemeinderat sei die Situation der SPD nicht besonders gut, sagte Oberfrank. „Wir schauen der Mehrheit der Freien Wähler auf die Finger, aber das gestaltet sich teilweise sehr schwierig.“ Was in seinem Dorf passiert, verfolgt Altbürgermeister Riegel genau: Nicht gut findet er beispielsweise das Vorhaben, den Sportplatz zugunsten von Wohnraum aufzugeben, nachdem die Erschließung eines Teils des Marktbergs als Wohnbaugebiet gescheitert ist. „Das bedeutet einen großen Nachteil für den Sportverein“, findet Riegel, der 14 Jahre lang Vorsitzender, danach weitere zehn Jahre Präsident des TuS war.

Ehrungen

Dieter Stricker und Hildegard Sklubal (25 Jahre im Jahr 2019), Marius Pollmer (30 Jahre), Manfred Heidenreich (35 Jahre im Jahr 2021), Nanny Oberfrank (35 Jahre), Erhard Unverzagt (45 Jahre), Hildegard Wolff (50 Jahre im Jahr 2019).