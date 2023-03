Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gerhard Füßer ist Funkamateur. Und das bereits seit Jahrzehnten. Und so ist er rund um die Uhr in Kontakt mit der ganzen Welt. Möglich macht das aktuell ein Satellit, der eigentlich für einen völlig anderen Zweck in die Erdumlaufbahn geschickt wurde.

Gerhard Füßer ist leidenschaftlicher Funkamateur. Er funkt über UKW und Kurzwelle und seit anderthalb Jahren über den Satelliten ES-Hail-2. Damit ist er nicht nur technisch