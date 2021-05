Seit Mitte Juli ist die B 271 wegen des Kreuzungsumbaus zwischen den Anschlussstellen Ruppertsberg und Wachenheim voll gesperrt. Das wirkt sich nicht unerheblich auch auf den Verkehr in Meckenheim aus. Die gute Nachricht: Die Vollsperrung wird früher beendet als geplant.

Die Umleitung wegen der gesperrten B 271 über Niederkirchen führt in Meckenheim zwangsläufig durch die Eichengasse. Und diese ist schon ohne zusätzliches Verkehrsaufkommen ein Nadelöhr. Zu Beginn der Sperrung war die Verkehrssituation in der Gasse teils chaotisch. „Da ging überhaupt nichts mehr, nicht mehr vorwärts, nicht mehr rückwärts“, hat beispielsweise Anwohnerin Petra Honecker beobachtet.

Die Verbandsgemeinde hat dann auf Anfrage von Meckenheims Ortsbürgermeisterin Julia Kren zwischen Eichengasse 15 und der Einmündung in die Hauptstraße ein Halteverbot angeordnet. Dadurch hat sich die Situation entspannt. Der Verkehr kann sowohl in der Eichengasse als auch in der Hauptstraße wieder besser fließen, denn auch der Rückstau im Bereich der Ampel und auf der Hauptstraße ist wieder geringer geworden.

Rückstau an der Ampel

„Das Ordnungsamt hat sehr schnell reagiert“, lobt die Ortsbürgermeisterin. „Die Zusammenarbeit hat super funktioniert.“ Durch die Umleitung hatte es vor allem an der Ampel einen Rückstau gegeben. „Es gab kaum noch eine Möglichkeit, in der Eichengasse weiterzukommen.“ Ein Knackpunkt sei es tatsächlich, „dass vielfach auf der Straße geparkt wird, anstatt die Fahrzeuge in den Hof zu fahren“. Das sei aber „nicht nur in der Eichengasse ein Problem, sondern im Ort generell.“

„Die Anwohner parken auf der Straße“, bestätigt auch Honecker. „Und sie parken beidseitig, obwohl das nicht erlaubt ist.“ Auch ohne ein verstärktes Fahrzeugaufkommen sei es in der Eichengasse schon schwer genug, den fließenden Verkehr aufrecht zu halten. „Da kommen keine Busse durch und keine Kleintransporter.“ Dabei hätten fast alle Anwohner Höfe, die sie aber nicht für das Abstellen der Fahrzeuge nutzten, so Honecker.

„Es war eine Katastrophe“

„Da finden Sie keinen Parkplatz“, weiß auch Sonja Richter, „die Eichengasse ist meist von den Anwohnern zugeparkt.“ Die Umleitung habe die Situation so verschlimmert, dass größere Fahrzeuge überhaupt nicht mehr aneinander vorbei gekommen seinen. „Es war eine Katastrophe.“ Durch die Halteverbotsschilder habe sich die Situation jedoch „sehr verbessert“, zumal Abbieger von der Hauptstraße jetzt einen freien Blick in die Eichengasse haben.

Die Gemeinde sei wegen des Ausbaus der Eichengasse im Austausch mit dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Speyer, erklärt Kren. Der Ausbau stehe schon lange an, sagt sie und solle nun im nächsten Jahr realisiert werden. Das bestätigt auch LBM-Dienststellenleiter Martin Schafft auf Anfrage. Der Ausbau werde gemeinsam mit der Orts- und Verbandsgemeinde geplant, die Entwurfsplanung liege bereits vor. Die Planung sehe auch die Einrichtung von versetzten Parkständen vor. Realisiert werden soll das Projekt im kommenden Jahr.

Zur Sache: Umbau der Kreuzung bei Deidesheim

Die Anschlussstelle Deidesheim soll kreuzungsfrei werden, weil es an der Stelle etliche Unfälle beim Abbiegen gegeben hat. Die Arbeiten haben Anfang März begonnen. Auf der Ostseite der B 271 wird ein Verbindungsstück zwischen der B 271 und der L 527 gebaut, so dass es dort künftig keinen Kreuzungsverkehr mehr gibt.

Voll gesperrt wurde die B 271 zwischen den Anschlussstellen Ruppertsberg und Wachenheim am 13. Juli. Grund hierfür sind die Asphaltarbeiten sowie die Arbeiten für die Schutzplanken. Der Verkehr in Richtung Bad Dürkheim wird über die L 516 (Weinstraße) umgeleitet. In der Gegenrichtung führt die Umleitung über Friedelsheim und Niederkirchen.

Für Probleme hat unter anderem auch die Sperrung der L 527 zwischen Deidesheim und Niederkirchen geführt, da etliche Autofahrer Wirtschaftswege benutzt haben statt der Umleitung zu folgen. Die Polizei hat bei Problemen regelmäßig Verstöße festgestellt. Die Sperrung hat außerdem zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen in Wachenheim geführt.

Die Arbeiten am Knotenpunkt Deidesheim sind nun laut LBM etwa eine Woche früher als geplant fertig geworden. Damit könne die Vollsperrung am 5. August aufgehoben werden.