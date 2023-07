In der Hainbuche sitzt eine Amsel und singt fleißig. Aber etwas an ihrem Kopfgefieder sieht seltsam aus: Was hat der Amselmann für eine merkwürdige Frisur?

Zur Brutzeit wollen die Vogelmänner mit schönem Federkleid den Weibchen gefallen. Bei den Amseln zeigen sich die Männchen in sattem Schwarz. Davon hebt sich leuchtend gelb der Schnabel ab. Damit sie möglichst gut gesehen und gehört werden, suchen sich die Sänger erhöhte Sitzplätze. Dort lassen sie mit kräftiger Stimme ihre Strophen erschallen.

Auch dieser Amselmann singt eine Melodie. Triller und Flötentöne wechseln sich dabei ab. Nur, was ist mit ihm passiert? Warum hat er über den Augen keine Federchen? Biologe Manfred Niehuis nennt als möglichen Grund Probleme beim Federwechsel, also Mauserstörungen: „Für die sogenannte Stockmauser, bei der sich der normale Federwechsel verzögert, gibt es viele Ursachen“, sagt der Experte. „Das Gute daran ist, dass bei günstigen Bedingungen die Federchen wieder nachwachsen.“ Und so ist es auch bei unserem Amselmann. Vor einigen Tagen waren die Stellen über seinen Augen noch kahler.

Vögel leiden zur Brutzeit unter Trockenheit

„Jetzt zeigt sich neues Kleingefieder über dem Schnabel“, sagt Niehuis. Weiter hinten am Kopf stehen die Federchen wie ein lustiger Schopf nach oben. Das alles sind gute Zeichen: Zum Glück muss man also nicht befürchten, dass der Vogel am Usutu-Virus sterben könnte. An dieser Erkrankung sind in vergangenen Jahren unzählige Vögel gestorben – vor allem Amseln. Niehuis nennt ein anderes Problem, mit dem jetzt viele Tiere zu kämpfen haben: „Es wird zur Brutzeit immer trockener. Das macht es den Amseln und anderen Drosseln schwer, Nahrung zu finden, denn sie müssen ja im feuchten Boden nach Würmern suchen.“

Es ist also auch für Vogeljunge und ihre Eltern wichtig, dass es genug regnet. Was den Amselmann in der Hainbuche angeht: So wie seine Federn wieder sprießen und wie er aus voller Kehle singt, ist er fit. Er hat sogar eine Partnerin gefunden und mit ihr eine Familie gegründet. Nicht weit von seinem Singplatz ist tief im Haselstrauch ein Nest mit Jungen versteckt. Vielleicht erzählt er ja davon in seinen Liedern.