Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Blickpunkt: Sieben Millionen Euro will der Kreis in stationäre Lüftungsanlagen in seinen weiterführenden Schulen verbauen. Förderanträge sollen gestellt werden. Dann würden Kosten von 1,4 Millionen Euro beim Kreis bleiben.

13 kreiseigene Schulen sollen mit den stationären Lüftungsanlagen ausgestattet werden. Die detailliert ausgearbeiteten Anträge auf Förderung in Höhe von 80 Prozent